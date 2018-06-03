مناورة عسكرية كبرى للناتو بقيادة الولايات المتحدة ومشاركة إسرائيل للمرة الأولى

انطلقت مناورة عسكرية كبرى بقيادة الولايات المتحدة بمشاركة 18 ألف جندي من 19 دولة من دول حلف الناتو في الجناح الشرقي للحلف الذى يضم بولندا ودول البلطيق الثلاث، استونيا ولاتفيا وليتوانيا.

وقالت قيادة الجيش الأمريكي في أوروبا اليوم الأحد إن المناورات التي تسمى (سايبر سترايك) ستنظم في جميع أنحاء المنطقة حتى 15 يونيو / حزيران "تعبيرا عن التزام وتضامن التحالف" في الوقت الذي تثير فيه المناورات العسكرية الروسية قلق أعضاء الناتو القريبين.

بيد أنها شددت على أن مناورات سايبر سترايك "ليست استفزازا لروسيا".

وكان الناتو قد نشر نحو 6000 جندي في دول البلطيق وبولندا.

وكما أعلنت وزارة الدفاع الليتوانية بدء أكبر تدريب على الإطلاق في البلاد تحت مسمى "ثاندر ستورم" والتي تضم تسعة آلاف جندي.

ولأول مرة، ستشارك إسرائيل، وهي من الدول غير الدول الأعضاء في الناتو في هذه المناورات