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الشرطة الفرنسية تجلي آخر مخيمين للاجئين في وسط باريس

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
إزالة الخيم العشوائية في وسط باريس (الفرنسية) إزالة الخيم العشوائية في وسط باريس (الفرنسية)

تجري اليوم في باريس عمليتان لإجلاء آخر مخيمين غير شرعيين للمهاجرين وطالبي اللجوء، وفق ما صرحت السلطات الفرنسية.

وسيتم إجلاء أكثر من 1000 مهاجر كانوا قد افترشوا الأرض في مخيم مؤقت في وسط باريس؛ معظمهم أفغان وبينهم بعض الافارقة.

وبعد العملية التي انطلقت فجر اليوم الاثنين، ستنقل حافلات المهاجرين إلى مساكن في منطقة باريس حيث ستقوم السلطات بمتابعة طلبات لجوئهم وفق القانون.

بعض المهاجرين كانوا سعداء للغاية بالرحيل لأن ذلك سيساعدهم على مقابلة المسؤولين الذين سيقررون ما إذا كان بإمكانهم البقاء في فرنسا أم لا. بينما كان آخرون متخوفين، لأن معظمهم لا يتحدثون الفرنسية أو الإنجليزية.

وقد غرق مهاجران الشهر الماضي في مكان قريب، وأدت معارك في مخيمات المهاجرين إلى وقوع إصابات، ما زاد الضغط على المسؤولين لإزالتها.

هذا وفي غضون ثلاث سنوات، قامت الشرطة الفرنسية بإجلاء 28 ألف مهاجر من مخيمات باريس.

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