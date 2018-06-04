نتنياهو في جولة أوروبية لشحن الرأي السياسي ضد إيران

يبدأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم جولة أوروبية قال إنها ستركز على الملف الإيراني. وستكون ألمانيا أولى محطاته ثم سيزور باريس ولندن.



وقال نتنياهو للصحفيين في مطار بن غوريون الدولي ، اليوم الاثنين:" أغادر البلاد الآن للقيام بزيارة هامة إلى أوروبا، سألتقي مع ثلاثة زعماء وسأطرح خلال محادثاتي معهم موضوعين؛هما إيران وإيران".



وأضاف، بحسب نص تصريحه: "سأطرح في مقدمة الأمر ضرورة الاستمرار في ممارسة الضغوطات على إيران حول برنامجها النووي، أؤمن بأنه يجب تشديد هذه الضغوطات، ربما لا يوجد إجماع كامل حول هذا الشأن حاليا لكني أعتقد أنه مع مرور الزمن هذا الإدراك سيتبلور".



وتابع: "الموضوع الثاني الذي سأطرحه هو صد العدوان الإيراني في المنطقة، خاصة على ضوء المحاولات الإيرانية للتموضع عسكريا ضدنا في سوريا وشن هجمات علينا من هناك، وفي هذا الشأن آمل أن أؤدي إلى بلورة سياسة متفق عليها".



ولفت نتنياهو الى أنه سيعقد لقاءات مع "ثلاثة زعماء هامين جدا في أوروبا"، مضيفا: "أعتقد أنه من المفيد أن لديّ علاقات حميمة وجيدة جدا معهم، هذا مهم بالنسبة لدولة إسرائيل".



وقال: "إضافة لذلك سنحيي مرور 70 عاما على إقامة العلاقات الودية بين إسرائيل وفرنسا في العديد من المجالات: في الثقافة والتجارة والسياحة وبطبيعة الحال أيضا في مجال الإبداع حيث سنقيم فعالية خاصة للاحتفال بذلك بحضور الرئيس ماكرون".



وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إن نتنياهو سيغادر برلين بعد لقاء المستشارة الألمانية انجيلا ميركل مساء اليوم الاثنين إلى باريس للقاء الرئيس الفرنسي غدا الثلاثاء، ثم في يوم الأربعاء يلتقي في لندن مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي ومسؤولين بريطانيين.