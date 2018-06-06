الحكومة الإيطالية تنال ثقة البرلمان

فازت الحكومة الشعبوية الجديدة في إيطاليا بسهولة بثاني وآخر تصويت إجباري بالثقة في مجلس النواب.

نتيجة التصويت الإجباري الأربعاء بين النواب في الغرفة الأدنى بالبرلمان على ائتلاف رئيس الوزراء جوزيبي كونتي جاءت كالتالي: 350 صوتا مقابل 236 ، مع امتناع 35. كمستجد سياسي، يقود كونتي الائتلاف المتشكك تجاه الاتحاد الأوروبي المكون من حركة خمس نجوم، التي تعد مناهضة للمؤسسات، فضلا عن حزب الرابطة اليميني ومقره شمال البلاد.

والثلاثاء، فاز كونتي بتصويت على الثقة في مجلس الشيوخ.

كونتي، وهو أستاذ في القانون، كان خيارا وسطا عندما لم يسمح زعيم حركة 5 نجوم، لويجي دي مايو، ولا زعيم الرابطة ماتيو سالفيني لبعضهما بعضا بتولي رئاسة الوزراء بعد انتخابات 4 مارس/ آذار غير الحاسمة. وحظيت كل قوة منهما بأغلبية برلمانية ضئيلة.

يظهر كونتي لأول مرة على الساحة الدولية في قمة مجموعة السبع هذا الأسبوع في كندا.