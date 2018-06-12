ارتفاع عدد الاعتداءات على المساجد في السويد 10 أضعاف خلال 2017

ارتفع عدد الاعتداءات التي استهدفت المساجد في السويد خلال عام 2017 عشرة أضعاف مقارنة بعان 2016.

ووصل عدد نلك الاعتداءات نحو 38 اعتداء.

وفي تصريحات للتلفزيون قال ماكس ستوكمان أحد موظفي دائرة اتحاد المعتقدات الدينية في السويد إن ارتفاع أعداد الاعتداءات على المساجد يشكل تهديداً كبيراً على الحرية الدينية في البلد.

وأضاف ستوكمان أن حرية الدين والاعتقاد من المبادىء التي ينص عليها الدستور السويدي وأن على الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء على أي تهديد لهذه المبادئ.

ووصف وزير العدل والداخلية السويدي مورغن جوهانسن هذه الاعتداءات بـ"المخيفة" مشيراً إلى أن ارتفاع عدد الاعتداءات على المساجد لا يوجد في السويد فقط بل في معظم دول أوروبا؛ بسبب صعود طيار القومية المتطرفة

وأضاف جوهانسن أنه سيتم زيادة التدابير الأمنية لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات في المستقبل.