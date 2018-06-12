باريس.. الأمطار الغزيرة تتسبب بخروج قطار عن سكته

تسببت الهطولات الكبيرة التي شهدتها العاصمة الفرنسية باريس بانجراف للتربة تسبب بدوره بخروج قطار عن سكته الحديدية، فجر اليوم الثلاثاء.

حدث ذلك في حين شهدت باريس معدلات هطول قياسية إذ سجل هطول 78 مم أمطار خلال 24 ساعة.

وجاء في بيان لوزارة النقل أن انجراف التربة تسبب بخروج ثلاث عربات عن سكتها وأن 7 أشخاص قد تعرضوا لإصابات طفيفة.

وأضاف البيان أن الطريق تعرضت لأضرار كبيرة وأن إصلاحها سيتطلب بعض الوقت، إذ لا بد من رفع القاطرات.

هذا وقد اضطربت حركة السير على جميع خطوط السكك الحديدية في المنطقة (غرب باريس). كما سجلت حالات فيضان في بعض محطات المترو الباريسية.