مسؤولة أممية: القيم الأوروبية وحقوق الإنسان في خطر

أعربت مبعوثة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في أوروبا، اليوم الثلاثاء عن قلقها بشأن تراجع الحقوق وسيادة القانون الذي يحدث في النمسا وإيطاليا ومالطا ورومانيا وسلوفاكيا.

كما حذرت الممثلة الإقليمية عن أوروبا، بريجيت فان هوت، من أن الحملة التي تشنها المجر وبولندا على القضاء والإعلام وحقوق الإنسان معرضة للانتشار في بقية أنحاء الاتحاد الأوروبي.

وقالت للصحفيين "الأمر يتعلق بالقضاء على الديمقراطية في أوروبا،" محذرة من "تأثير الدومينو" الذي يمكن أن يقوض من القيم الأوروبية؛ مضيفة أن المدافعين عن حقوق الإنسان يتعرضون لضغوط متزايدة.

ورحبت الممثلة الإقليمية بالتحرك القانوني الأوروبي ضد بولندا، والذي يمكن أن يقيد من حقوقها في التصويت، معتبرة أنه "أفضل من لا شيء" ودعت رؤساء الأعمال ليجعلوا أصواتهم مسموعة بشأن الانتهاكات.