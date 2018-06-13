باريس.. رؤساء شرطة كبرى المدن يجتمعون لمناقشة الإرهاب العالمي

شهدت باريس أمس الثلاثاء اجتماعاً لممثلين عن أجهزة الشرطة في عدد من كبرى مدن العالم التي "طالها الإرهاب" لتبادل التجارب الأمنية، وفق ما أفادت وكالة فرانس برس.

هذا وقد التقى رئيس شرطة باريس ميشال ديلبيش وأجهزته بممثلين عن شرطة تورونتو وستوكهولم وبروكسل وسيدني ونيويورك ولندن وميلانو لأكثر من ساعتين لتبادل التجارب.

وقال ديلبيش "التهديد عالمي والإرهاب لا يعرف حدودا، إننا نواجه الإشكاليات ذاتها (...) وتبادل المعلومات بصورة جماعية هو على الدوام رهان مثمر".

وفي ختام الاجتماع المغلق زار المدعوون غرفة قيادة مديرية الأمن العام والسير.

من جهتها قالت كريسيدا ديك من لندن للصحافيين "من المفيد جدا التقاء مسؤولين من مدن أخرى. نواجه جميعا تهديدات مماثلة، ونجابهها بالوسائل ذاتها لكن يبقى من الممكن أن نغني بعضنا البعض".

وتابعت "أحيانا تكون الثقافة أو الرد القانوني مختلفا، لكن الأمور المشتركة بيننا أكبر من الاختلافات بيننا" مشددة على أن "فرقنا تتواصل لكن من المهم أيضا أن يتواصل المسؤولون".

وقال جيمس أونيل من نيويورك "يمكننا أن نطلع على الردود التي نقدمها وإستراتيجياتنا وتكتيكاتنا" مضيفا أنه خلال مثل هذا اللقاء "يمكننا ربط اسم ما بوجه، التكلم بصورة شخصية، نقيم علاقة لأن هذا المطلوب، إقامة علاقة وتبادل معلومات".

وتواجه فرنسا تهديدا متواصلا منذ أن شهدت موجة من الاعتداءات الإرهابية عام 2015.