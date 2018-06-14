إنقاذ 61 سورياً من الغرق أمام السواحل القبرصية

تمكنت الشرطة القبرصية الخميس من إنقاذ 61 سوريا كانوا على متن سفينة قبالة شواطئ جزيرة قبرص المتوسطية.

وأكدت الشرطة اعتراض السفينة التي وصلت آتية من تركيا، مساء الأربعاء شمال غرب الجزيرة.

وقد تم نقل ثلاثة وخمسون رجلا وامرأة واحدة وسبعة اطفال إلى مركز استقبال قرب العاصمة نيقوسيا، بعد خضوعهم للفحص الطبي، كما ذكرت السلطات.

ونقلت الشرطة عن مهاجرين تأكيدهم أنهم دفعوا لمهربين 2000 دولار عن كل شخص لنقلهم على متن هذه السفينة من السواحل التركية.

وأضافت الشرطة أنها اعتقلت رجلا في التاسعة والأربعين من العمر، للاشتباه في أنه مهرب شوهد يقفز في الماء.

هذا ولم تستقبل قبرص الرومية، العضو في الاتحاد الاوروبي، والبعيدة حوالى 100 كلم عن السواحل السورية، أعدادا كبيرة من اللاجئين السوريين على غرار تركيا أو اليونان.

وتفيد ارقام للأمم المتحدة أن قبرص الرومية تحتل المرتبة الرابعة في الاتحاد الأوروبي من حيث عدد طلبات اللجوء بالنسبة للفرد الواحد.