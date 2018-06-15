أداء صلاة العيد في مسجد أغلقته السلطات النمساوية الأسبوع الماضي

توافد مسلمون في العاصمة النمساوية فيينا، اليوم الجمعة، على مسجد "فيينا ألبرانلار"، الذي أغلقته السلطات النمساوية، لأداء صلاة عيد الفطر بعد أن فتح أبوابه مجددًا للتعبد.

والأربعاء الماضي بدّل مسجد "نظام العالم" اسمه إلى "فيينا ألبرانلار"، وأكمل نواقصه، وأعاد فتح أبوابه أمام المصلين، بعد أيام من إغلاقه من قبل السلطات النمساوية.

ولاقى المسجد إقبالا من المسلمين الذين قصدوه من كل أحياء العاصمة فيينا لأداء صلاة العيد فيه، وتبادل التهاني.

ومن خلال الاهتمام الذي أبدوه، أعرب المصلون عن تضامنهم مع المسجد والمشرفين عليه (أتراك).

وأعرب رئيس جمعية المسجد، حاجي ياغجي عن سعادته من أداء الصلاة في المسجد الذي أغلقته السلطات النمساوية.

وفي 8 يونيو/حزيران الجاري، أعلنت الحكومة النمساوية إغلاق 7 مساجد، وترحيل عدد كبير من الأئمة، بدعوى "تبني أفكار راديكالية ونشر توجهات قومية".

كما ألغت فيينا تصاريح إقامة لأئمة تابعين لـ"الاتحاد التركي النمساوي للثقافة الإسلامية والتضامن الاجتماعي"، المرتبط برئاسة الشؤون الدينية التركية، بدعوى "تلقيهم تمويلًا من الخارج".