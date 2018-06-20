إيطاليا ترفض استقبال المهاجرين العائدين من البلدان الأوروبية الأخرى

أبلغ رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، دونالد توسك، رفض بلاده استقبال المهاجرين العائدين من البلدان الأوروبية الأخرى.

جاء ذلك خلال لقاء جمع "كونتي" و"توسك" بالعاصمة روما، واستمر لمدة ساعتين، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية "آنسا" عن مصادر في الحكومة.

وأوضح رئيس الوزراء الإيطالي، أن بلاده من أكثر البلدان الأوروبية تعرضاً لموجات الهجرة.

وقال "كونتي"، في سلسلة تغريدات عبر حسابه على موقع "تويتر"، تطرق فيها إلى فحوى اللقاء، إن اجتماعه مع رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، دونالد توسك، كان مفيداً للغاية.

وأوضح أنه أبلغ "توسك" رفض بلاده استقبال المهاجرين الذين خرجوا من أراضيها وتوجهوا إلى بلدان أوروبية أخرى، قبل أن يتم إيجاد حل لموجات الهجرة الأولى.

وبحسب اتفاقية "دبلن" للاجئين، يتوجب على اللاجئ أن يتقدم بطلب اللجوء إلى سلطات أول بلد دخل منه إلى أراضي الاتحاد الأوروبي.

وفي حال انتقل اللاجئ إلى بلد أوروبي آخر، يحق لهذا البلد إعادة اللاجئ إلى البلد الأول الذي دخل منه إلى الاتحاد الأوروبي، من دون انتهاك حقوقه.