فرنسا تسعى لتعزيز الدفاع الأوروبي في مواجهة انتقادات ترامب لحلف الناتو

انتقدت وزيرة الجيوش الفرنسية الرئيس الأميركي دونالد ترامب مشككةً بالتزام الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي ما يجعل تعزيز قدرات الدفاع في أوروبا أكثر إلحاحاً.

وصرّحت فلورانس بارلي اليوم الخميس لقناة التلفزيون "فرانس 2" قائلة: "لم يعبر ترامب في قمة الحلف الأطلسي العام الماضي، عن دعم صريح لفكرة تقديم دول الحلف المساعدة لدولة أخرى عندما تتعرض لهجوم، بموجب معاهدة الأطلسي". معتبرة أن "كل ذلك يثير نوعا من الشك لدينا".

وكان ترامب اعتبر خلال حملته الانتخابية أن الحلف الأطلسي بات "متقادما" مع استمرار نقده للميزانية التي تخصصها الدول الأوروبية في الحلف للنفقات العسكرية والتي يعتبرها غير كافية.

وقالت الوزيرة الفرنسية "أعتقد أن رئيس الولايات المتحدة سيمارس" خلال قمة الحلف في 11 و12 تموز/يوليو في بروكسل "ضغطا قويا على الحلفاء، خصوصا الأوروبيين، ليتحملوا الذي تتحمله الولايات المتحدة برأيه".

وأضافت "لهذا السبب، الدفاع في أوروبا هو بناء ضروري في هذا الوقت الذي لم نعد نعرف ما إذا كانت المكتسبات التي عشنا على أساسها خلال سبعين عاما هي مكتسبات نهائية".

وأشارت بارلي إلى أن فرنسا وألمانيا قامتا بخطوة "تاريخية" في هذا الاتجاه عندما قررتا أن تبنيا سويا طائرة حربية ودبابة وعبر التوافق على "مبادرة تدخل أوروبية"، تكون نوعا من هيئة أركان للأزمات تشمل عشرات الدول ومن المفترض أن تفضي إلى قوة مشتركة.

وتابعت "قررنا أن نصمم ونبني معا" النموذج الذي سيخلف المقاتلة رافال والدبابة لوكلير بحلول عام 2040، مبررة ذلك "بالحاجة الى تعزيز صناعاتنا وأن نكون أقوى على مستوى أوروبا".

وأكدت أن "العديد من الدول الأوروبية تشتري اليوم أيضا معدات عسكرية خصوصا من دول غير أوروبية، من الولايات المتحدة، وهذا ما نريد معالجته".