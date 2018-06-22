أعلن الجيش التركي، اليوم الجمعة، تحييد 9 إرهابيين خلال غارات جوية على مواقع منظمة "بي كا كا" الإرهابية شمالي العراق.

جاء ذلك في بيان صادر عن رئاسة الأركان التركية حول العمليات العسكرية الجارية ضدّ مواقع الإرهابيين في جبال قنديل.

وأوضح البيان، أن سلاح الجو التركي شن أمس الخميس غارات على مواقع المنظمة الإرهابية في مناطق هاكورك وكاني شمالي العراق.

وأضاف أن الغارات نجحت في تحييد 9 إرهابيين، وتدمير عدة أهداف للمنظمة.

ومنذ 11 مارس/ آذار الماضي، تواصل القوات المسلحة التركية بحزم عملياتها ضد معسكرات "بي كا كا"، شمالي العراق.

وتسعى القوات التركية من خلال عملياتها العسكرية، إلى تدمير أسلحة ومواقع وملاجئ المنظمة الإرهابية، وتأمين الحدود التركية مع العراق، ومنع تسلل العناصر الإرهابية إلى الداخل التركي.