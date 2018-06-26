الرئيس المقدوني يرفض توقيع قرار تغيير اسم بلده

رفض رئيس مقدونيا التوقيع على تغيير اسم بلاده إلى "مقدونيا الشمالية" وفقاً لاتفاق تم التوصل إليه مع جارته اليونان، منفذاً بذلك تهديده بعدم التوقيع.

قرار جيورجي إيفانوف سيؤخر تنفيذ الاتفاق لكنه لن يعطله خاصة أن برلمان مقدونيا قد صادق عليه بالفعل.

وبموجب دستور البلاد أنه إذا وافق المشرعون للمرة الثانية مرة أخرى على التشريع الذي رفض الرئيس التوقيع عليه فإن الرئيس لا يستطيع عرقلته.

وقال رئيس البرلمان تالات خافير للأسوشيتد برس إن المشرعين ربما يعيدون التصويت الأسبوع المقبل.

في بيان صدر اليوم الثلاثاء، جادل مكتب الرئيس إيفانوف بأن الاتفاق غير دستوري.

وسيتطلب الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع اليونان عدة خطوات أخرى كي يتم تنفيذه بالكامل، بما في ذلك إجراء استفتاء في خريف هذا العام في مقدونيا.