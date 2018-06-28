تعرّف متى ستعقد قمة بوتين-ترامب؟

قال الكرملين والبيت الأبيض إن القمة بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب ستعقد في هلسنكي في 15 يوليو/ تموز.

يأتي الإعلان المتزامن بعد يوم من عقد مستشار الأمن القومي لترامب، جون بولتون، محادثات مع مسؤولين روس في موسكو لوضع أساس للقمة.

وقال ترامب الأربعاء إن "الاتفاق مع روسيا ومع الصين ومع الجميع شيء جيد للغاية." وأضاف أنهم سيناقشون سوريا وأوكرانيا "والعديد من الموضوعات الأخرى."

أجرى الزعيم الروسي اجتماعين قصيرين مع ترامب على هامش قمتين دوليتين العام الماضي لكن خطط عقد قمة كاملة تأجلت وسط تحقيقات أمريكية في تواطؤ مزعوم بين حملة ترامب الانتخابية وروسيا.