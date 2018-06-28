ميركل: اتفاقية الهجرة مع تركيا ما زالت تحتفظ بقيمتها وعلينا تقديم الدعم اللازم

أشادت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اليوم الخميس، بدور تركيا في إيواء اللاجئين، قائلةً: "يمكنكم انتقاد تركيا، لكنها أنجزت أشياء رائعة للاجئين".

وأشارت ميركل في كلمة بالبرلمان الألماني، أنّ الخلافات الحاصلة في سياسات دول الاتحاد الأوروبي حيال اللاجئين، قد تهدد وحدة الاتحاد.

وأوضحت ميركل أن اتفاقية الهجرة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في مارس عام 2016، بخصوص حل أزمة اللاجئين، ما زالت تحتفظ بقيمتها، وتشكل مثالا يحتذى حتى اليوم.

وتابعت قائلةً: "علينا إعداد حزمة المساعدات المالية الثانية لتركيا والبالغ قيمتها 3 مليارات يورو، وبهذه الطريقة يمكننا أن نبعث برسالة مفادها أننا ما زلنا ندعم أنقرة ونقف إلى جانبها فيما يخص أزمة اللاجئين".

ولفتت إلى أن الاتحاد الأوروبي يواجه حاليا عدداً من المشاكل، وأن عليه إيجاد الحلول المناسبة لها، وإلا فإن القيم الأوروبية ستكون عُرضة لفقدان صدقيتها.

وردا على الانتقادات التي طالت الحكومة الألمانية بسبب فتحها أبواب البلاد أمام اللاجئين السوريين عام 2015، قالت ميركل: "اتخذنا هذا القرار بعد مشاورات مع حكومتي النمسا والمجر، وقمنا باستقبال اللاجئين السوريين بالتنسيق مع هاتين الدولتين".

وشددت ميركل على وجوب عدم ترك الدول المستضيفة للاجئين، في مواجهة هذه الأزمة وحدها.

يجدر بالذكر أن قمة زعماء دول الاتحاد الأوروبي ستعقد اليوم في العاصمة البلجيكية بروكسل، وستكون أزمة اللاجئين في صدارة أعمال القمة.

وتوصلت الحكومة التركية والاتحاد الأوروبي في 18 آذار/ مارس 2016 في العاصمة البلجيكية بروكسل إلى ثلاث اتفاقيات مرتبطة ببعضها بعضا حول الهجرة، وإعادة قبول اللاجئين، وإلغاء تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك، والتزمت أنقرة بما يجب عليها بخصوص الاتفاقين الأولين في حين لا يزال الاتحاد الأوروبي لم يقم بما يجب عليه بخصوص إلغاء التأشيرة.