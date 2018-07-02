ماكرون يستبدل سفير بلاده في المجر بعد تسريب مذكرة مؤيدة لأوربان

استبدل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سفير بلاده لدى المجر مطلع الأسبوع بعد تسريب مذكرة سرية إلى الإعلام يشيد فيها السفير بسياسة الهجرة التي يتبعها رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان.

وأظهر مرسوم نشرته الجريدة الرسمية يوم السبت تعيين باسكال أندرياني سفيرا جديدا لدى بودابست بدلا من إريك فورنييه الذي سيتولى مهام أخرى.

وقال فورنييه في المذكرة السرية المؤرخة بتاريخ 18 يونيو/حزيران وكانت موجهة إلى مكتب ماكرون إن المجر "نموذج" يحتذى به للتعامل مع المهاجرين وإن اتهامات الشعبوية الموجهة لأوربان مجرد افتراءات من الإعلام. ونشر موقع ميديا بارت للتحقيقات الصحفية المذكرة.

وكتب السفير السابق أيضا أن وسائل الإعلام الفرنسية تتهم المجر بمعاداة السامية سعيا لتشتيت الانتباه عن "المعاداة الحقيقية للسامية" من جانب "المسلمين في فرنسا وألمانيا".

وقال ماكرون يوم الجمعة ردا على سؤال بشأن المذكرة إنه لا يشارك السفير آراءه وإن المذكرة السرية لا تعكس السياسة الرسمية الفرنسية.

وأضاف في مؤتمر صحفي في بروكسل "لو قال هذا السفير ذلك علنا، لأقيل على الفور".

وتبادل ماكرون من قبل الانتقادات مع أوربان وزعماء آخرين في أوروبا الشرقية، واتهمهم بعدم احترام قيم الديمقراطية ورفض استضافة المهاجرين.

وقال أوربان إن من ينتقدون موقفه الصارم تجاه الهجرة ينتمون لأصحاب الفكر الأوروبي القديم غير الفعال. ووصف ماكرون العام الماضي بأنه صبي لم يحقق بداية واعدة.