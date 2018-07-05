السلطات اليونانية تمنح حق اللجوء لانقلابي تركي ثالث

منحت السلطات اليونانية حق اللجوء لانقلابي تركي آخر من بين 8 عسكريين فروا إلى اليونان عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة التي وقعت في 15 تموز/يوليو 2016.

ووفقاً لقرار اللجنة التابعة لدائرة اللجوء في اليونان، فقد تم منح حق اللجوء للانقلابي "أوغور أوجان" أحد العسكريين الثمانية الذين فروا إلى اليونان بعد المحاولة الانقلابية، وبذلك ارتفع عدد الانقلابيين الذين منحت السلطات اليونانية حق اللجوء إلى ثلاثة.

والشهر الماضي رفضت المحكمة الإدارية العليا اليونانية الطعن الذي تقدمت به حكومة بلادها، ضد قرار دائرة اللجوء، حول منح اللجوء للانقلابي "سليمان أوز قايناقجي" (أحد الانقلابيين الثمانية الذين فروا إلى اليونان).

وبقرار المحكمة الإدارية، فإن اليونان وافقت فعليًا على منح الانقلابيين اللجوء على أراضيها، بحكم أن القرار يشكل سابقة لبقية الانقلابيين.

وشهدت تركيا، في 15 يوليو/تموز 2016، محاولة انقلاب فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية، حاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.

وعقب فشل محاولة الانقلاب، فرّ 8 عسكريين إلى اليونان، على متن مروحية عسكرية، وتقدموا بطلبات لجوء هناك.

ورفض القضاء اليوناني عدّة طلبات تقدمت بها تركيا لتسليم هؤلاء الانقلابيين إليها.