تقرير للمخابرات الألمانية يقر بارتباط "ب ي د" مع "بي كا كا" الإرهابي

اعترفت وكالة حماية الدستور في ولاية "شليسفيغ هولشتاين"، التابعة لجهاز الاستخبارات الداخلي الألماني، بأن تنظيم "ب ي د/ ي ب ك"، هو ذراع منظمة "بي كا كا" الإرهابية في سوريا.

جاء ذلك في تقرير مكون من 138 صفحة، صادر عن الوكالة بشأن فعاليات المنظمات الإرهابية والمجموعات غير الشرعية في ألمانيا خلال العام الماضي 2017.

ووصف التقرير "ي ب ك" و"بي كا كا" بالتنظيمين الشقيقين، موضحاً أنّ "ب ي د" لا يمتلك مكتباً في ألمانيا، إنما يقوم بفعالياته عبر جمعية مقربة لـ "بي كا كا" في ولاية شليسفيغ هولشتاين.

ولفت التقرير إلى أن منظمة "بي كا كا" الإرهابية أدرجت منذ 22 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1993، في لوائح المنظمات المحظورة بألمانيا، وأن الاتحاد الأوروبي اعترف بإرهابية "بي كا كا" في عام 2002.

وأشار التقرير إلى أنّ "بي كا كا" الإرهابية تنظر إلى ألمانيا على أنها مصدر للتمويل ومكان تحتمي فيه.

وقال التقرير إن نحو 14 ألفاً و500 من أنصار "بي كا كا" الإرهابية، يقيمون حاليا في المدن الألمانية، وأن 700 منهم يعيشون في ولاية ولاية شليسفيغ هولشتاين.

كما ذكر بأنّ مركز "المجتمع الكردي الديمقراطي" في ألمانيا، يقوم بفعالياته بشكل يخدم أهداف "بي كا كا" الإرهابية.