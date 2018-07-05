رجل أعمال يعرض مكافأة لمن يساعد في القبض على المعتدين على الفتاة المسلمة في بلجيكا

عرض رجل أعمال بلجيكي مكافأة بقيمة 20.000 يورو لمن يساعد في إلقاء القبض على شخصين اعتديا على فتاة مسلمة.

وكانت فتاة مسلمة (19 عامًا) تعرضت لاعتداء جسدي ولفظي من قبل شخصين في منطقة "أنديرلوس" على بعد 60 كم، جنوبي العاصمة البلجيكية بروكسل، في حادثة أثارت الرأي العام البلجيكي.

وقالت مصادر في الشرطة نقلاً عن الفتاة إن الشخصين اللذين اعتديا على الفتاة المسلمة اعترضا طريقها صائحين "فتاة محجبة" ثم قاما بتمزيق حجابها وملابسها وجرها على الأرض موجهين شتائم عنصرية من قبيل "عربية قذرة"، كما رسما صلبانًا على بطنها ورجليها ومناطق مختلفة من جسدها.

وقد لاذ المهاجمان بالفرار بعد اعتدائهما على الفتاة المسلمة، فيما بدأت الشرطة تحقيقًا في الحادثة وتسيير دوريات في الحي الذي يشهد توتراً منذ الحادثة.

على الصعيد نفسه، أدانت منظمة إسلامية وأخرى يهودية بشدة في بلجيكا، الاعتداء العنصري على الفتاة المسلمة.

فقد أصدر الاتحاد الإسلامي بياناً اليوم الخميس جاء فيه: "ندين تعرض فتاة مسلمة للضرب في منطقة أنديرلوس، ونأمل أن يتم اتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق العدالة".

كما قالت لجنة التنسيق للمنظمات اليهودية (CCOJB) في بيان صادر عنها اليوم، : "ندين بشدة الهجوم المروع على فتاة مسلمة في قضاء أنديرلوس".

ووصفت اللجة الهجوم بأنه "سلوك دنيء"، مشددة على وجوب إنزال أقصى أنواع العقوبات ضد المعتدين.