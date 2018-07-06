بولندا.. تحطم طائرة ميغ 29 ومقتل الطيار

تعرضت طائرة عسكرية من طراز ميغ-29 إلى خلل فني خلال رحلة ليلية أدى إلى تحطمها في شمال بولندا وقتل الطيار رغم تمكنه من القفز من الطائرة قبل التحطم، حسبما ذكر مسؤولون اليوم الجمعة.

فقد ذكرت وزارة الدفاع أن الطائرة تحطمت الساعة 1:57 صباح الجمعة في حقول بالقرب من بلدة باسليك خلال أحد التدريبات. وأظهر مقطع مصور بثته قناة (تي.في.إن) الخاصة حطام الطائرة في حقل للحبوب ومغطى برغوة إطفاء. وعثر على جثة الطيار البالغ من العمر 33 عاما والذي لم يفرج عنه اسمه، على بعد بضع مئات من الامتار.

كانت الطائرة متمركزة في القاعدة الجوية التكتيكية الثانية والعشرين في بلدة مالبورك. وحسب المسؤولين، فإن الطيار القتيل نفذ رحلات مدتها 800 ساعة.

أمرت القوات الجوية بوقف طيران جميع الطائرات من طراز ميغ-29 السوفياتية الصنع انتظارا للنتائج بشأن التحطم من تحقيق يجريه خبراء ملاحة.

وكان أصيب طيار في ديسمبر / كانون أول عندما تحطمت طائرة من طراز ميغ-29 في بولندا أيضاً.

هذا وتمتلك بولندا حوالى 30 طائرة مقاتلة من طراز ميغ 29 تعمل منذ 30 عاما تقريبا لكنها تستبدلها تدريجيا بطائرات إف 16 الأمريكية الصنع.