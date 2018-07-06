وزير الخارجية الفرنسي: على إيران الكف عن التلويح باستمرار بالخروج من الاتفاق النووي

دعا وزير الخارجية الفرنسي اليوم الجمعة إيران إلى التوقف عن "التهديد باستمرار بكسر التزاماتها بالاتفاق النووي".

جاءت تصريحات جان إيف لو دريان لراديو آر.تي.إل قبل أن يتوجه إلى فيينا لحضور اجتماع وزاري بشأن الاتفاق النووي الإيراني.

وأضاف لو دريان أنه من غير المرجح أن تكون القوى الأوروبية قادرة إلى إعداد حزمة اقتصادية لإيران من أجل إنقاذ اتفاقها النووي قبل نوفمبر/تشرين الثاني محذراً طهران من التلويح المستمر بتعليق التزاماتها بالاتفاق.

وقال: "يجب أن يتوقفوا عن التهديد.. يمكننا أن نجد حلولا تمكن إيران من الحصول على المكافآت الاقتصادية اللازمة".

وقال إن القوى الأوروبية بالإضافة إلى روسيا والصين تعمل على التوصل إلى آلية مالية لتخفيف أثر العقوبات الأمريكية القاسية المزمعة.

وأردف قائلا "نحاول أن نفعل ذلك قبل فرض العقوبات في بداية أغسطس/آب وبعد ذلك مجموعة أخرى من العقوبات في نوفمبر. بالنسبة لبداية أغسطس يبدوا الوقت قصيرا بعض الشيء، لكننا نحاول أن نفعل ذلك بحلول نوفمبر".