الآلاف يتظاهرون في بروكسل للتنديد بسياسة ترامب

تظاهر نحو 1400 شخص، بحسب الشرطة، السبت في بروكسل من أجل السلام وضد سياسة دونالد ترامب وذلك قبل بضعة أيام من مشاركة الرئيس الأمريكي في قمة لحلف شمال الاطلسي في العاصمة البلجيكية.

وسار المتظاهرون بهدوء رافعين لافتات كتب عليها "نريد السلام لا الحرب" و"لا حرب مع إيران".

ونظمت التظاهرة مجموعة منظمات تحت شعار "ترامب غير مرحب به" رفضا لامكان زيادة نفقات الدفاع في أوروبا بناء على مطالبة الرئيس الأمريكي.

وقال المنظمون "ندين دعوته (حلفاءه الأوروبيين في الحلف الأطلسي) إلى مزيد من الاستثمار في نفقات الدفاع ونحن مستاؤون حيال سياسته غير الإنسانية في ملف الهجرة والتي يرمز إليها أطفال معزولون" بعد فصلهم عن ذويهم.

وأورد مدافعون بلجيكيون عن البيئة تبريرا لمشاركتهم في التظاهرة "نحن ضد هذا المنطق حيث تنتصر العسكرة في ملفات مثل مكافحة الفقر والدفاع عن المناخ واستقبال المهاجرين".

ويزور ترامب بروكسل في 11 و12 تموز/يوليو للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي التي يحضرها 28 من نظرائه من رؤساء الدول والحكومات.

وسيجدد ترامب مطالبة الحلفاء الأوروبيين بتخصيص اثنين في المئة من اجمالي ناتجهم الداخلي للنفقات العسكرية للناتو بحلول 2024.

ومن أصل 29 دولة عضوا في الحلف، التزم ثمانية أعضاء فقط هذا السقف في 2018 بينهم الولايات المتحدة وبريطانيا واليونان وحفنة من دول شرق أوروبا.