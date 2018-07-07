فرنسا.. الحكم بالسجن على ثلاثة أشخاص لإدارتهم موقعا متطرفا

أصدر القضاء الفرنسي حكما بالسجن اربع سنوات مع النفاذ على البلجيكي من أصل تونسي فاروق بن عباس مساء الجمعة بعد إدانته بالتواطؤ مع مجرمين إرهابيين والانتساب لموقع "أنصار الحق" وهو أكبر موقع متطرف ناطق بالفرنسية في اواخر العقد الاول من الالفية.

كما حكم على بن عباس (32 عاما) بالمنع التام من التواجد على الأراضي الفرنسية

ومثل بن عباس أمام المحكمة الجنائية بتهمة التواطؤ لأغراض ارهابية مع ثلاثة اشخاص عملوا مثله على إدارة الموقع. وكان الادعاء طالب بعقوبة السجن لست سنوات بينما دعا الدفاع الى الإفراج عنه.

وقال الادعاء إن الموقع كان ينشر بيانات لتنظيمات متطرفة وتبني اعتداءات وتطبيقات للتشفير، وإنه كان "اداة بتصرف منظمات إرهابية من اجل التجنيد وحتى التواصل".

ونفى بن فاروق الخميس أن يكون قام بالتجنيد لصالح الموقع وأكد انه نشر الدعاية "لدواعي الإعلام".

وحكم القضاء على نور الدين ز. الذي أعد تطبيق التشفير "مجاهدين سيكرت" ودافيد ر. المشتبه بأنه ساهم في إعداد الموقع بالسجن خمس سنوات.

وكان القضاء حكم العام الماضي على مؤسسة الموقع الفرنسية ماريون تايمونييه بالسجن ست سنوات.