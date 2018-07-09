وزير الخارجية البريطاني يستقيل بعد ساعات من استقالة وزير بريكست

قدم وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون استقالته كما أعلنت الحكومة البريطانية في بيان الاثنين بعد ساعات من استقالة الوزير المكلف شؤون بريكست ديفيد ديفيس.

وقال مكتب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في بيان "بعد الظهر، قبلت رئيسة الوزراء استقالة بوريس جونسون من منصبه كوزير للخارجية".

وأضاف البيان "سيتم الإعلان قريباً عن الشخص الذي سيخلفه. إن رئيسة الوزراء تشكر بوريس على عمله".

وأشارت تقارير الى ان جونسون انتقد في مجالسه الخاصة خطة ماي لإبقاء علاقات اقتصادية قوية مع الاتحاد الأوروبي حتى بعد بريكست.

وقد امتنع عن الإدلاء بأي تصريح منذ ان وافقت الحكومة على الخطة الجمعة.

وكان من المفترض ان يشارك في استضافة قمة حول غرب البلقان في لندن الاثنين لكنه لم يحضر.

وكتب وزير الدولة الألماني للشؤون الأوروبية مايكل روث في تغريدة "لا نزال ننتظر مضيفنا".