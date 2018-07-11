ألمانيا: الحكم بالمؤبد على متهمة بالتورط بقتل 8 أتراك.. والخارجية التركية: الحكم غير مرض

أصدرت محكمة ألمانية، اليوم الأربعاء، حكما بالسجن المؤبد، بحق المتهمة الرئيسية في قضية خلية "ان اس يو" اليمينية المتطرفة، إثر اتهامها بالتورط في عدة قضايا بينها قتل 8 أفراد من أصل تركي.

ووفق صحيفة دي فيلت الألمانية الخاصة واسعة الانتشار، فإن المحكمة الإقليمية العليا في مدينة ميونخ، جنوبي ألمانيا، أصدرت اليوم، حكما بالمؤبد بحق "بياته تشيبه" (43 عاما)، المتهمة الرئيسية في قضية خلية "ان اس يو" (نازيون جدد).

وصدر الحكم بعد محاكمة دامت 5 أعوام و450 جلسة تقاضي.

وبحسب حيثيات الحكم التي نقلتها دي فيلت، أدينت تشيبه بالتورط مع آخرين، في جرائم قتل وسرقة وتفجير، بينها قتل 8 أفراد من أصل تركي، وآخر من أصل يوناني، وتفجير متجر لعائلة إيرانية، في الفترة بين عامي 2000 و2007.

وفي أول رد لها، قالت الخارجية التركية، أن قرار القضاء الألماني بسجن "تشيبه" غير مرضٍ.