جورجيا في طريقها لتصبح عضواً في حلف الناتو

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، اليوم الخميس، إن جمهورية جورجيا، ستصبح عضوا في الناتو.

جاءت تصريحات ستولتنبرغ هذه لدى لقائه عددا من الصحفيين، في العاصمة البلجيكية بروكسل، التي تحتضن قمة الناتو منذ أمس الأربعاء.

وأوضح أن الناتو يدعم الطموح الأوروأطلسي لجورجيا، وأنّ زعماء الدول الأعضاء في الحلف، أكّدوا ذلك.

وأضاف أنّ الحلف سيواصل العمل مع جورجيا من أجل العضوية، مبيناً أن سلطات تبليسي أجرت إصلاحات كبيرة وناجحة من أجل نيل عضوية الناتو.

وفيما يخص الملف الأوكراني، قال الأمين العام للناتو، إن الوضع في شرق أوكرانيا لا يزال مقلقاً.

وجدد ستولتنبرغ تنديده الشديد بضم روسيا لشبه جزيرة القرم إلى أراضيها بطرق غير قانونية.

وأمس الأربعاء، انطلقت في العاصمة البلجيكية بروكسل، قمة قادة وزعماء دول الناتو، بمشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.