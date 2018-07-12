عبر هاتف تشاوش أوغلو.. قادة بالناتو يتابعون الدقائق الأخيرة من مباراة كرواتيا وإنجلترا بكأس العالم

تابع عدد من زعماء الدول الأعضاء بحلف شمال الأطلسي "ناتو"، الدقائق الأخيرة من المباراة التي جمعت بين منتخبي كرواتيا وإنجلترا في نصف نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم بروسيا.

جاء ذلك على هامش انعقاد قمة الحلف بالعاصمة البلجيكية، بروكسل، مساء الأربعاء.

وتابع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ورئيسا وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، وألبانيا إيد راما والمستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، الدقائق الأخير من المباراة من خلال شاشة هاتف محمول.

ونشر رئيس الوزراء الألباني على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهره والقادة الآخرين وهم يتابعون الدقائق الأخيرة من المباراة، وهم واقفون على أقدامهم على هامش قمة الحلف.

الفيديو نشر على حساب رئيس الوزراء تحت عنوان "عاجل"، وظهر فيه كذلك وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو.

وبحسب ما ورد في الفيديو، فإن القادة بعد انتهاء المباراة، أخذوا يعلقون عليها، حيث قال رئيس وزراء ألبانيا بعد أن واسى نظيرته البريطانية لخسارتها المباراة أمام كرواتيا، إن "الكأس في طريقه إلى غرب البلقان".

كما أن وزير الخارجية التركي علّق بدوره على المباراة، وقال لرئيسة الوزراء البريطانية، إن الحكم الذي أدارها هو التركي جنيد تشاقير.

وانتزعت كرواتيا بطاقة التأهل إلى نهائي المونديال للمرة الأولى في تاريخها، بعد فوزها على إنجلترا بهدفين لهدف؛ لتواجه فرنسا يوم الأحد المقبل.