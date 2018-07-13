الشرطة الفرنسية تتجهز لتأمين احتفالات اليوم الوطني ومباراة الأحد لكأس العالم

تستعد فرنسا لاحتفاليتين كبيرتين، إذ يصادف غداً 14 تموز/يوليو اليوم الوطني أو عيد سقوط الباستيل يليه يوم الأحد موعد المباراة النهائية في كأس العالم بين فرنسا وكرواتيا.

ولهذه المناسبات، نشرت الشرطة نحو 110 آلاف عنصر في جميع أنحاء فرنسا، وفق ما أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب الجمعة.

وقال الوزير خلال مؤتمر صحافي "كل شيء جاهز لكي يتمكن الفرنسيون من عيش لحظات الاحتفال هذه بكل أمان رغم إطار التهديد الذي لا يزال قائما على أعلى مستوى".

وتعيد الاحتفالات باليوم الوطني إلى الأدهان الاعتداء الإرهابي الذي أدى الى مقتل 86 شخصا دهسا بشاحنة في مدينة نيس الساحلية خلال احتفالات 14 تموز/يوليو عام 2016.