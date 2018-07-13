وزير خارجية ألمانيا السابق: ترامب يسعى لتغيير النظام في برلين

اتهم وزير الخارجية الألماني السابق زيغمار غابرييل، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالسعي إلى "تغيير النظام في ألمانيا".

وتطرق غابرييل في حديث لمجلة "دير شبيغل" الألمانية، إلى تصريحات ترامب الأخيرة التي هاجم فيها ألمانيا بشأن سياستها في الإنفاق الدفاعي لصالح حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وملف الهجرة.

ودعا غابرييل، وهو عضو البرلمان عن الحزب "الاشتراكي الديمقراطي" الشريك في الائتلاف الحاكم، إلى تبني سياسة حازمة ضد ترامب.

وأضاف وزير الخارجية السابق أنه "لا يمكن الاعتماد على أمريكا في ظل ترامب".

وقال إن "ترامب يمنح الديكتاتور الكوري الشمالي (كيم جونغ أون) ضمانًا للبقاء، ويريد تغيير النظام في ألمانيا في نفس الوقت"، دون مزيد من التفاصيل.

ورأى غابرييل الزعيم السابق لحزبه، أن ترامب "لا يعرف سوى القوة"، وأردف: "لذلك علينا أن نظهر له أننا أقوياء أيضًا".

واستطرد "كل خطوة لاستيعابه (ترامب)، وأي محاولة لاسترضائه، لا تؤدي إلا إلى اتخاذ خطوة أخرى. يجب أن ينتهي هذا".

واعتبر غابرييل أن أوروبا يمكنها الرد على طلبات ترامب من خلال استغلال ملف الإنفاق على اللاجئين.

وقال "إذا كان هو يطالب بمليارات الدولارات للنفقات العسكرية الأمريكية، فعلينا أن نطالب بعودة المليارات التي أنفقت على موجة اللاجئين التي تسبب بها التدخل العسكري الأمريكي الفاشل في العراق".

وقبيل قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) التي انتهت أمس، قال ترامب في تصريحات له إن ألمانيا لم تف بتعهداتها الخاصة بالنفقات الدفاعية للحلف.

والأربعاء الماضي وجه ترامب انتقادات حادة لألمانيا ووصفها بأنها "رهينة" لروسيا.