الدنمارك..القبض على إرهابي من "بي كا كا" مدرج على النشرة الحمراء

أوقفت السلطات الدنماركية، مسؤول تنظيم "بي كا كا" الإرهابي في الدول الاسكندنافية المدرج على النشرة الحمراء.

وبحسب معلومات من مصادر أمنية، اليوم السبت، فإن رئاسة قسم الانتربول - يوروبول في المديرية العامة للأمن التركي، تابعت المسؤول "ج. د" خطوة خطوة.

وأشارت المصادر إلى أن القسم أطلق عملية عقب تلقيها معلومات عن توجه المسؤول الإرهابي من ألمانيا إلى الدنمارك.

وعقب ذلك، ألقت السلطات الدنماركية القبض على "ج. د" المطلوب بتهمة "انتمائه لتنظيم بي كا كا الإرهابي"، و المدرج على النشرة الحمراء، بغية إعادته إلى تركيا.

وأشارت المصادر إلى أن "ج. د" هو مسؤول التنظيم في الدول الاسكندنافية، مبينة أنه تواجد في معسكرات الإرهابيين شمالي العراق نهاية 2007، وشارك في مؤتمر صحفي بالعاصمة الروسية موسكو عام 2012.