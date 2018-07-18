غرق قارب يقل حوالي 150 مهاجرًا قبالة سواحل جمهورية شمال قبرص التركية

لقي 19 مصرعهم، الأربعاء، جراء غرق قارب كان يقل حوالي 147 مهاجرا قبالة سواحل جمهورية شمال قبرص التركية.

وقالت مصادر في قيادة خفر السواحل بجمهورية شمال قبرص التركية، للأناضول، إن قاربا غرق قبالة منطقة "يني أرنكوي"، وعلى متنه حوالي 147 مهاجرًا.

وأشارت المصادر إلى أن الفرق التابعة للقيادة نفّذت عملية لإنقاذ المهاجرين.

وأوضحت أن الحادث أسفر عن مصرع 19 مهاجرا، فيما تمكنت الفرق من إنقاذ 103 آخرين.

وأكّدت أن الفرق تواصل عملياتها للبحث عن 25 مهاجرا في عداد المفقودين.

وشهدت عمليات البحث والإنقاذ مشاركة من قبل مسؤولين أتراك معنيين لكون مكان الحادث يقع ضمن مناطق البحث والانقاذ الخاصة بتركيا.

وجرى نقل المهاجرين الذين تم إنقاذهم إلى تركيا.