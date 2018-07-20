موسكو تستدعي سفير اليونان لديها على خلفية طرد الأخيرة دبلوماسيين روسيين

استدعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، السفير اليوناني في موسكو احتجاجاً على طرد أثينا دبلوماسيين روسيين اثنين.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن الخارجية الروسية، قالت فيه إنه تم تقديم احتجاج شفهي وكتابي للسفير اليوناني "أندرياس فريغاناس"، بسبب طرد أثينا دبلوماسيين روسيين اثنين، وتصريحات المسؤولين اليونانيين ضد روسيا.

والأسبوع الماضي، قررت الحكومة اليونانية طرد دبلوماسيين روسيين اثنين، وحظر دخول اثنين آخرين إلى البلاد بدعوى "قيامهم بأعمال تهدد الأمن القومي للبلاد".

واتهمت صحف يونانية الدبلوماسيين الروس الأربعة بالسعي إلى تحريض السكان على تصعيد التظاهر والاحتجاج بخصوص "مشكلة الاسم" بين اليونان ومقدونيا.

ووقعت مقدونيا واليونان، يوليو/ تموز الماضي، على اتفاق ستغير بموجبه مقدونيا اسمها إلى شمال مقدونيا. وفي المقابل، قامت أثينا بتسهيل جهود جارتها الشمالية للانضمام إلى حلف الناتو والاتحاد الأوروبي.

إلا أن الرئيس المقدوني جورجى إيفانوف، أعلن، في 26 حزيران/ يونيو الماضي، أنه لن يوقع القرار المتعلق بقانون "اتفاق تغيير اسم البلاد" المبرم مع اليونان.

وفي يونيو/حزيران الماضي، حذر مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف، من انضمام مقدونيا المحتمل لحلف الناتو، معتبرًا إياه خطوة "خاطئة" ستترتب عليها تداعيات سلبية.