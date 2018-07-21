اليونان تقبل طلب لجوء إرهابي مطلوب من قبل السلطات التركية

وافقت اليونان على طلب لجوء سياسي تقدم به الإرهابي تورغوت قايا، الذي كانت المحكمة العليا اليونانية أصدرت قرارا بتسليمه لتركيا.

ونشر الموقع الإلكتروني لصحيفة "إفيميردا سينتاكتون" (Efimerida Syntakton) اليونانية، أن دائرة اللجوء، وافقت على طلب اللجوء السياسي الذي تقدم به قايا (45 عاما)، بعد إلقاء القبض عليه في اليونان.

وقالت الصحيفة إن القرار النهائي بخصوص إخلاء سبيل قايا من عدمه، أو ما إذا كان سيسلم إلى تركيا، بيد وزير العدل اليوناني ستافروس كونتونيس.

ووفقا للقانون اليوناني، يملك وزير العدل حق الاعتراض على قرارات المحاكم بشأن تسليم المتهمين إلى بلدانهم.

وكان كونتونيس صرح في وقت سابق إنه سينتظر البت في طلب اللجوء الذي تقدم به قايا، قبل اتخاذ قرار نهائي بشأنه.

وقايا عضو في "الحزب الشيوعي التركي/ الماركسي- اللينيني"، واسمه مدرج على قائمة الداخلية التركية، للإرهابيين المطلوبين.

وألقي القبض على قايا في فبراير/ شباط الماضي، خلال محاولته دخول اليونان، وتقدم بعد إلقاء القبض عليه بطلب اللجوء السياسي.

وقضت المحكمة العليا اليونانية في الأول من يونيو/ حزيران الماضي، بتسليم قايا إلى تركيا، في إطار مذكرة توقيف صادرة بحقه عن الشرطة الدولية "الانتربول"، بناءً على طلب من الداخلية التركية.