ألمانيا.. اعتقال زوجة مواطن تونسي متهم بالتخطيط لشن هجوم بيولوجي

أوقف القضاء الألماني الثلاثاء زوجة رجل تونسي يشتبه أنه خطط لارتكاب هجوم باستخدام "قنبلة بيولوجية" بتهمة لعب دور مفترض في الإعداد للهجوم.

فقد أعلنت النيابة العامة الاتحادية المختصة بشؤون الإرهاب في بيان أنها اعتقلت الثلاثاء المواطنة الألمانية ياسمين (42 عاما)، منتصف حزيران/يونيو في كولونيا.

أما التهمة الموجهة لياسمين فهي مساعدة زوجها سيف الله فيما كان يخطط له، وهو تونسي في التاسعة والعشرين من العمر، وقد وصل إلى المانيا في 2015.

ويشتبه في أن زوجها الموقوف أيضاً، أراد صنع "قنبلة بيولوجية" على أساس الريسين وهو سم من أصل نباتي عنيف جدا، أقوى 6 ألاف مرة من السيانور.

وكانت الشرطة عثرت في شقة الزوجين على أكثر من 3000 حبة ريسين و84 ملغرام من الريسين و950 غراما من مسحوق الالعاب النارية وزجاجتين مليئتين بسائل قابل للاشتعال وأسلاك موصولة بلمبات و240 كرة معدنية.

وأعلنت النيابة أن ياسمين قد "ساعدت" زوجها على الذهاب إلى بولندا لشراء متفجرات. كما وضعت في تصرفه حساباتها المصرفية حتى يطلب حبوب الريسين عبر الإنترنت. وأضاف البيان أن الزوجين اشتريا قردا حتى يختبرا مفاعيل السم عليه.

وحاول سيف الله مرتين التوجه إلى سوريا عبر تركيا في 2017، لكنه لم ينجح، للانضمام على الأرجح الى تنظيم داعش، وكان على اتصال بالتيار الإسلامي، كما تقول السلطات.

وأضافت النيابة العامة أن زوجته قد ساعدته في ذلك عن طريق حجز تذاكر الطائرة إلى إسطنبول.