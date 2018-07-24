حرائق اليونان تقتل 50 شخصاً على الأقل قرب أثينا وتركيا تعرض المساعدة

ارتفعت الحصيلة الإجمالية لضحايا الحرائق التي تجتاح محيط أثينا منذ الاثنين إلى 50 قتيلاً على الأقل، بعد عثور السلطات اليونانية صباح الثلاثاء على جثث متفحمة لـ26 شخصاً في باحة منزل في ماتي شمال شرق العاصمة.

وكانت السلطات أعلنت في وقت سابق مقتل 24 شخصاً وإصابة أكثر من 50 آخرين بجروح في الحرائق.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة اليونانية، ديميتريس تساناكوبولوس أنّ معظم الضحايا حوصروا في منطقة ماتي على بعد 40 كيلومتراً شمال شرق أثينا، داخل منازلهم أو سياراتهم، مشيراً إلى وجود أكثر من 104 جرحى، بينهم 11 جروحهم خطيرة. وأضاف أن بين الجرحى 16 طفلاً.

وقال تساناكوبولوس إن السلطات تواصل عمليات البحث عن ضحايا وإجلاء السكان المتأثرين من جراء الحرائق.

كما لفت الى أن إسبانيا سترسل طائرات لمساعدة اليونان، فيما ستبعث قبرص فريقاً من 60 رجل إطفاء.

وأجرى وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو اتصالا هاتفياً بنظيره اليوناني نيكوس كوتزياس، أعرب فيه عن تعازيه في ضحايا الحرائق بالقرب من أثينا.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر دبلوماسية تركية قولها إن تشاوش أوغلو، أعرب عن أسفه للحرائق، كما أعرب عن استعداد بلاده لتقديم كافة أشكال المساعدة لليونان.

ولجأت اليونان إلى تفعيل آلية الحماية المدنية الأوروبية للحصول على المساعدة من شركائها.

وتواجه اليونان موجة حر منذ الأحد، وتوقعت مصلحة الأرصاد الجوية أن تصل الحرارة إلى 41 درجة مئوية في وسط البلاد.