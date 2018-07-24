تيريزا ماي تترأس إدارة مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، اليوم الثلاثاء، أنها ستترأس إدارة مفاوضات خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي، بدلًا من وزير الـ"بريكست"، الذي كان يتولى سابقًا هذه المهمة.

وقالت ماي في رسالة إلى البرلمان إن "وزارة البريكست ستتولى إدارة استعدادات المؤسسات المرتبطة بالحكومة البريطانية للخروج من الاتحاد الأوروبي".

وأوضحت أن تلك الاستعدادت تتضمن سيناريوهات تأخذ بعين الاعتبار التوصل أو عدم التوصل لاتفاق في مفاوضات الخروج من الاتحاد.

وأضافت "سأتولى بنفسي إدارة المفاوضات مع الاتحاد، وسيكون وزير البريكست (لم يعين بعد) نائبي خلال تلك المفاوضات".

وأكدت أن وزارة البريكست ستتولى متابعة جميع التشريعات والاستعدادات اللازمة في إطار العلاقات المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي.

وخلال يوليو/تموز الجاري، استقال الوزير المسؤول عن ملف خروج بريطانيا من الاتحاد البريطاني (بريكست) ديفيد ديفيز، من منصبه.

تجدر الإشارة أن بريطانيا اتخذت قرارًا بالخروج من الاتحاد الأوروبي، عبر استفتاء أجرته في 23 يونيو/حزيران 2016.

وفي 29 مارس/آذار 2018، بدأت البلاد رسميًا عملية الخروج من الاتحاد، من خلال تفعيلها "المادة 50" من اتفاقية لشبونة.

وتنظم "المادة 50" من الاتفاقية لشبونة إجراءات خروج الدول الأعضاء.