الحكومة الألمانية: تركيا شريك مهم وأساسي لنا ونؤيد حسن العلاقات معها

قالت أولريكه ديمر مساعدة المتحدث باسم الحكومة الألمانية، إنّ تركيا شريك مهم وأساسي لبلادها، وأن برلين تؤيد حسن العلاقات مع أنقرة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي بمقر المركز الإعلامي الفيدرالي بالعاصمة برلين، علقت فيه على منشور لوزيرة الزراعة الألمانية على وسائل التواصل الاجتماعي تضمن إساءة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأوضحت ديمر أن ألمانيا ترغب في مواصلة الحوار والاتصال مع تركيا، حتى في أعقد وأصعب المشاكل، مشيرةً إلى وجود مصالح مشتركة لكلا البلدين.

وفيما يخص تصريحات أردوغان حول اعتزال اللاعب مسعود أوزيل (تركي الأصل) اللعب دوليا بسبب الهجمات العنصرية التي طالته في الفترة الأخيرة، قالت ديمر: "نأخذ بعين الاعتبار تصريحات أردوغان، لكن لا أريد أن أعلق على هذا الأمر، فمن المعروف دفاع أردوغان عن مصالح الأتراك القاطنين في ألمانيا، والمستشارة ميركل تتحدث مع أردوغان بشأن أتراك ألمانيا".

وأشارت ديمر إلى وجود أكثر من 3 ملايين تركي يعيشون في ألمانيا، وأن نصف هؤلاء يحملون الجنسية الألمانية، وغالبيتهم متأقلمون مع نمط الحياة في البلاد.

ولفتت إلى أن الأتراك القاطنين في ألمانيا يحافظون على هويتهم التركية، وبالتالي يساهمون في إغناء البلاد من الناحية الاقتصادية والثقافية والسياسية.