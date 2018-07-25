الصدفة تقود الشرطة الفرنسية لاكتشاف سيارة تحمل متفجرات وسط باريس

قادت عملية تدقيق عادية للمركبات رجال الدرك الفرنسيين إلى العثور على متفجرات داخل صندوق سيارة، حسب ما ذكرت مصادر شرطية فرنسية مساء الثلاثاء.

وتشير العناصر الأولية للتحقيق إلى أن المسألة بدأت مع عملية تدقيق عادية للسير بعد ظهر الثلاثاء؛ حيث أراد رجال الدرك "التحقق من هويات أشخاص في سيارة كانوا يراقبون محطة للوقود (...) لكنهم أفلتوا من عملية التدقيق وفروا باتجاه سارسيل" في شمال باريس.

فجرت مطاردة انضم إليها بعد ذلك فريق من رجال الشرطة. ودخلت السيارة بعد ذلك إلى مرآب مركز تجاري تحت الأرض وفر راكباها تاركين السيارة في المكان.

وقال مصدر في الشرطة إنه عثر على "ست قطع من عجينة المتفجرات" في الصندوق وكذلك "لوحات تسجيل مزورة".

وضرب طوق أمني حول المكان وتم إخلاء المركز التجاري أثناء إزالة المتفجرات.

وقال مساعد النائب العام في بونتواز لوكالة فرانس برس "ليست لدينا أي أدلة حول وجهة المتفجرات". وأضاف أن تحقيقا فتح في قضية رفض الامتثال لأوامر وحيازة متفجرات.