استطلاع للرأي.. نصف البريطانيين يودون إعادة استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي

أبدى نصف سكان بريطانيا رغبتهم في إعادة الاستفتاء بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي أو ما يعرف باسم البريكست؛ وفق استطلاع للرأي أجرته شركة متخصصة.

وأوضحت نتائج الاستطلاع الذي قامت به شركة Sky Data بين 20 - 23 تموز/ يوليو الجاري، أنّ 78 بالمئة من البريطانيين، يرون بأن حكومة تيريزا ماي لم تستطع إدارة مسيرة بريكست بشكل جيد.

وأسفرت نتائج الاستطلاع الذي شارك فيه 1.466 شخصاً، عن تأييد 50 بالمئة من المشاركين لفكرة إعادة الاستفتاء، بينما عارضها 40 بالمئة، وامتنع آخرون عن الإدلاء برأيهم حول هذا الموضوع.

ورداً على سؤال حول أداء حكومة تيريزا ماي بشكل عام، قال 74 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع، إنّ أداء ماي غير مطمئن.

يذكر أنّ رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي أعلنت مؤخراً أنها ستترأس إدارة مفاوضات خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي، بعد استقالة الوزير المسؤول عن ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) ديفيد ديفيز، من منصبه.

وتجدر الإشارة أن بريطانيا اتخذت قرارًا بالخروج من الاتحاد الأوروبي، عبر استفتاء أجرته في 23 يونيو/حزيران 2016.

وفي 29 مارس/آذار 2018، بدأت البلاد رسميًا عملية الخروج من الاتحاد، من خلال تفعيلها "المادة 50" من اتفاقية لشبونة.