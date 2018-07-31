بلجيكا.. رجل يفجر نفسه وسط ملعب لكرة القدم

أقدم رجل على تفجير نفسه وسط ملعب لكرة القدم، في منطقة فيرفيرس بمدينة لييج، البلجيكية، شرق العاصمة بروكسل.

وقال رئيس بلدية فيرفيرس، حسن أيدن، في تصريحات صحفية، إنه لم يتم بعد تحديد هوية الشخص، الذي فجر نفسه في الملعب.

وأشار إلى الاشتباه بأن الرجل عسكري سابق، يقيم في الحي الذي يقع فيه الملعب.

واستبعد أيدن أن يكون الحادث عملا إرهابيا، مرجحا أنه محاولة انتحار فردية.

ورأى أنه لو كان الأمر بخلاف ذلك، لكان الشخص اختار مكانا آخر أكثر ازدحاما لتفجير الحزام الناسف الذي يرتديه.

ولم يسفر التفجير سوى عن مصرع منفذه، كما لم تسجل أي إصابات، فيما اتخذت الشرطة تدابير أمنية مشددة في المنطقة.