بدء تطبيق حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة بالدنمارك

بدأت الدانمارك، اليوم الأربعاء، بتطبيق حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، تنفيذا للقانون الذي أقره البرلمان نهاية مايو/أيار الماضي.

وبحسب القانون سيتم فرض غرامة مالية على الأشخاص المخالفين تتراوح بين ألف كرونا (نحو 157 دولار أمريكي) لأول مخالفة، وعشرة آلاف كرونا بعد المخالفة الرابعة.

ومن المتوقع أن تشهد العاصمة كوبنهاغن ومدينة "آرهوس" -ثاني أكبر مدن الدانمارك- مساء اليوم احتجاجات ضد قانون حظر ارتداء النقاب.

يشار إلى أن البرلمان الدانماركي أقر في 31 مايو/ أيار الماضي قانون حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، على أن يتم فرض غرامات مالية على المخالفين.

تجدر الإشارة إلى أن رجل الأعمال الجزائري، رشيد نكّاز، أسس صندوقا لتسديد الغرامات المالية لقانون حظر النقاب، باعتبار أن ارتداء النقاب حرية شخصية.

وقام الصندوق بتسديد غرامات أكثر من ألف و500 مخالفة في 6 بلدان تحظر ارتداء النقاب.

وكان نكّاز أعلن في وقت سابق، نيته بتسديد الغرامات المالية في الدانمارك أيضا.

ويقدر عدد المسلمين في الدانمارك بنحو 7 بالمئة من إجمالي السكان البالغ عددهم 5.7 مليون.