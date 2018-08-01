سرقة تاجين ملكيين وكرة ذهبية بالسويد

في عملية أشبه بأفلام جيمس بوند، أعلنت الشرطة السويدية عن سرقة لصوص تاجين ملكيين وقطعة ثمينة أخرى تعود للقرن الـ17، لا تقدر بثمن.

وأوضح الناطق باسم شرطة مقاطعة اوسترغوتلاند توماس أجنيفيك، اليوم الأربعاء، أن لصين سرقا تاجين وكرة ذهبية ملكية تعود للملك كارل التاسع، والملكة كريستينا (حكما خلال القرن السابع عشر).

وأشار إلى أن المقتنيات الملكية كانت محفوظة في كنيسة Strangas الواقعة على حافة بحيرة وتبعد 100 كم عن العاصمة ستوكهولم.

وقال إن الأغراض المسروقة تعود للعام 1611، وأن اللصين لاذا بالفرار باستخدام قارب سريع.

وأشار إلى استمرار عمليات البحث عن اللصين في المنطقة جوا وبرا.