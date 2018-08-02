السلطات الإيطالية تحتجز وزير سابق بعهد مرسي لتسليمه لمصر

احتجزت السلطات الإيطالية محمد محسوب وزير الشؤون القانونية والبرلمانية الأسبق بناءا على طلب من نظيرتها المصرية.

جاء ذلك في تغريدة ومقطع فيديو نشره محسوب عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، حيث أوضح خلاله أن الشرطة الإيطالية تحتجزه منذ 3 ساعات قرب مدينة كاتانيا بطلب من الحكومة المصرية لتسليمه لها، مضيفا أنها ترفض الإفصاح عن التهم الموجهة له .

وشدد المعارض البارز المحتجز في قسم شرطة مدينة كوميزو التابع لمقاطعة راغوزا جنوبي إيطاليا، أنه يواجهه تهما في مصر وصفها بالملفقة كالنصب والاحتيال والتهجم على ممتلكات الدولة.

من جهتهم حذر نشطاء سياسيون وإعلاميون معارضون بالخارج من خطورة تسليم السلطات الإيطالية محسوب إلى مصر، بسبب الأوضاع السياسية المتردية في البلاد.

وكانت المنظمة الدولية للانتربول الدولي قد أدرجت الوزير الأسبق على نشرتها الحمراء عام 2016، عقب صدور قرار من محكمة مصرية بالحبس غيابيا 3 سنوات بعد عامين من الإطاحة بأول رئيس مدني منتخب، وذلك في قضية تتعلق بالنصب على مستثمر سعودي، وهو ما نفاه محسوب آنذاك