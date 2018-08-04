وزير العدل اليوناني يوقف قرارًا قضائيًا بتسليم إرهابي إلى تركيا

رفض وزير العدل اليوناني ستافروس كونتونيس، تسليم "تورغوت قايا" المصنف ضمن قائمة الإرهابيين المطلوبين في تركيا، والذي ألقي القبض عليه مؤخرًا في اليونان.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية في اليونان "AMNA"، في تقرير اليوم السبت، أن كونتونيس أوقف قرارًا اتخذته المحكمة العليا بخصوص الموافقة على تسليم "قايا" إلى تركيا.

ووفقا للقانون اليوناني، يملك وزير العدل حق الاعتراض على قرارات المحاكم بشأن تسليم المتهمين إلى بلدانهم.

وفي تموز/ يوليو الماضي، وافقت اليونان على طلب لجوء سياسي تقدم به "قايا" البالغ من العمر 45 عامًا، والعضو في "الحزب الشيوعي التركي/ الماركسي- اللينيني".

وقضت المحكمة العليا اليونانية في الأول من يونيو/ حزيران الماضي، بتسليم قايا إلى تركيا، في إطار مذكرة توقيف صادرة بحقه عن الشرطة الدولية "الانتربول"، بناءً على طلب من تركيا.

وألقي القبض على قايا في فبراير/ شباط الماضي، خلال محاولته دخول اليونان، وتقدم بعد إلقاء القبض عليه بطلب اللجوء السياسي.