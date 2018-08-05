وزير بريطاني: من المرجح ألا نصل إلى "اتفاق بريكست" مع أوروبا

قال وزير التجارة الدولية البريطاني إنه من المرجح أن تفشل المملكة المتحدة في التوصل لاتفاق على الانفصال مع الاتحاد الأوروبي قبل أن يحين الموعد رسمياً لمغادرة لندن الكتلة في مارس/ آذار المقبل.

وأضاف ليام فوكس لصحيفة صنداي تايمز: "تعنت مسؤولي الاتحاد الأوروبي يدفعنا إلى عدم التوصل إلى اتفاق".

وقال إن احتمال خروج بريطانيا من المفاوضات دون التوصل لاتفاق هي 60 بالمئة.

وتوقفت محادثات بريكست، وتحاول الحكومة البريطانية الضغط على دول الاتحاد لتقديم تنازلات من خلال التشديد على الأضرار الاقتصادية الناجمة عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بدون صفقة"، ما يفرض تعريفات جمركية وغير ذلك من العوائق أمام التجارة بين الجانبين.

وقال الاتحاد إن بريطانيا فشلت في تقديم مقترحات واقعية.

وتنقسم حكومة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي حول مدى قرب العلاقة الاقتصادية التي ينبغي أن تسعى إليها مع الاتحاد.