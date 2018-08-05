20 قتيلاً في حادث تحطم طائرة عسكرية قديمة في سويسرا

أعلنت شرطة كانتون غريزون في شرق سويسرا، الأحد، أن 20 شخصاً، هم جميع ركاب الطائرة العسكرية السويسرية القديمة التي تحطمت بعد ظهر السبت في منطقة جبلية، لقوا حتفهم.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة انيتا سنتي، في مؤتمر صحافي عقدته في بلدة فليمس عند سفح جبل بيز سيغناس الذي يبلغ ارتفاعه حوالي ثلاثة آلاف متر: "تؤكد الشرطة بحزن أن جميع الركاب العشرين قتلوا".

والطائرة المزودة بثلاث محركات من نوع "جانكرز جي يو52 اتش بي-اتش او تي"، تم تصنيعها عام 1939 في المانيا، وهي ملك شركة "جي يو-اير التي اسسها عام 1982 اصدقاء لسلاح الجو السويسري.

وأفادت الشرطة أن الطائرة كانت تقل خلال تحطمها طاقتها القصوى، اي 17 راكبا وثلاثة من افراد الطاقم، هم احد عشر رجلا وتسع نساء بينهم زوجان من النمسا مع ابنهما.

وتحطمت الطائرة على السفح الغربي لجبل بيز سيغناس على ارتفاع حوالى 2540 مترا في كانتون غريزون (شرق).

وبحسب الصحيفة السويسرية الناطقة بالألمانية "بليك"، فإن الطائرة أقلعت من نيسان (جنوب سويسرا) متجهة الى مطار دوبندورف العسكري قرب زوريخ، وكان من المفترض ان تحط في الساعة 16،50 (14،50 ت غ).