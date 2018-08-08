ألمانيا وإسبانيا تتوصلان لاتفاق لإعادة اللاجئين

توصلت كل من ألمانيا وإسبانيا إلى اتفاق يقضي بإعادة المهاجرين المسجلين سابقا لدى الأخيرة إليها والذين يظهرون عند الحدود الألمانية، على أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ يوم الأحد القادم.

وهي خطوة أولى لنزع فتيل النزاع السياسي الذي يعصف في ألمانيا حول الهجرة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الداخلية إليانور بيترمان اليوم الأربعاء إنه بموجب الاتفاق فإنه ستتم إعادة المهاجرين الذين كانوا سجلوا في إسبانيا في السابق وضبطوا على الحدود الألمانية إلى إسبانيا خلال 48 ساعة.

وأوضحت أن إسبانيا لم تطلب أي شيء في المقابل.

وأضافت بيترمان أن المحادثات مستمرة مع اليونان وإيطاليا أيضاً وهما مصدران هامان للهجرة إلى ألمانيا.

في يونيو / حزيران، هدد وزير الداخلية هورست زيهوفر بإعادة المهاجرين المسجلين من قبل من جانب واحد إلى الحدود الألمانية النمساوية؛ بينما أصرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على ضرورة أن تتوصل ألمانيا إلى اتفاقيات مع البلدان الأخرى.