رجل الأعمال الفرنسي نكاز يدفع غرامات النقاب في الدنمارك

يعتزم رجل الأعمال الفرنسي من أصل جزائري رشيد نكاز زيارة الدنمارك الشهر المقبل لدفع الغرامات التي صدرت بعد دخول قرار "حظر النقاب" حيز التنفيذ بالبلاد في الأول من أغسطس/آب الجاري بحسب ما صرح به نكاز لصحيفة "بيرلينجسكي" اليومية الدانماركية.

وأوضح في رسالة بعث بها للصحيفة عبر البريد الإلكتروني، أنه شخصياً يعارض ارتداء النقاب لكنه يدافع عن الحق في ارتدائه والحق في عدم ارتدائه.

وكان نكاز دفع قبل ذلك غرامات في دول أوروبية أخرى، فرضت قيودا مماثلة على ارتداء النقاب في الأماكن العامة منها فرنسا وبلجيكا.

ومنذ دخول قانون حظر النقاب حيز التنفيذ بداية الشهر الجاري، انتقد نشطاء حقوق الإنسان الحظر بوصفه انتهاكا لحقوق المرأة، بينما يقول المدافعون عن القانون إنه يتيح اندماج المهاجرين المسلمين في المجتمع الدانماركي بشكل أفضل.