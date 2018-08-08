في سويسرا.. القوات المسلحة في خدمة البقر

اعتاد الناس سماع أخبار تدخل القوات العسكرية على اختلافاتها هنا وهناك في أصقاع الأرض لأغراض وأهداف عسكرية.

أما أن يتدخل الجيش للتخفيف عن الأبقار حدة موجة الحر، فهذا لا يحدث إلا في سويسرا.

فقد أعلنت السلطات السويسرية، الأربعاء، أن طائرات مروحية تابعة للجيش تشارك في نقل المياه إلى آلاف الأبقار العطشى جراء الجفاف وموجة حارة تجتاح أغلب أرجاء قارة أوروبا.

وأظهر مقطع مصور نشرته قناة "WTNH" الإخبارية الأمريكية حاويات بلاستيكية حمراء كبيرة مملوءة بالماء وهي متدلية من طائرات هليكوبتر يتم نقلها إلى مزارع في سفوح جبال جورا وجبال الألب.

هذا وترعى نحو 40 ألف بقرة بالصيف في مراع مرتفعة بولاية فو كونتون غربي البلاد، تحتاج كل منها ما يصل إلى 150 لترا من الماء يوميًا، حسب المصدر نفسه.

والاثنين الماضي، قالت الحكومة الاتحادية في سويسرا إنها ستخفض رسوم استيراد علف الماشية وتقدم قروضا دون فوائد للمزارعين لمساعدتهم على مواجهة الجفاف الذي يتزامن مع موجة حارة أدت لنفوق أسماك في نهر الراين.